TPAO'dan Diyarbakır'da Hak İptali - Son Dakika
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Ekonomi

TPAO'dan Diyarbakır'da Hak İptali

26.06.2025 09:19
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TPAO, Diyarbakır'daki petrol ruhsatında N.V. Turkse Perenco'ya ait bazı hakları iptal etti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsat sahasında geçmişte Dixstone Netherlands N.V. (eski unvanıyla N.V. Turkse Perenco Şti.) adına kaydedilen bazı hakların iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır ilindeki AR/TPO/K/L45-d pafta numaralı petrol arama ruhsatı kapsamında, N.V. Turkse Perenco Şti. üzerinde bulunan bazı haklar iptal edildi.

TPAO'nun 26 Mayıs 2025 tarihli başvurusuyla başlayan süreç sonucunda alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"N.V. Turkse Perenco operatörlüğünde yapılacak her türlü petrol faaliyeti masrafının yüzde 50'sinin TPAO tarafında karşılanması mukabilinde, mezkür ruhsatın söz konusu bölümünde yüzde 50 tam ve bölünmez hissenin talebi üzerine, N.V. Turkse Perenco tarafından devir alma hakkı, yapılacak bilumum ortak petrol ameliyatı için gereken döviz ve Türk Lirası cinsinden yapılacak harcamaların N.V. Turkse Perenco tarafından karşılanması ve bunun yüzde 50'sinin ABD doları olarak TPAO'dan alma hakkı ve TPAO'ya hisse devri alma hakkının kullanılmasına kadar, üretilecek ham petrolün yüzde 50'sinin mülkiyet hakkı, hususlarının terkin edilmesi ve petrol siciline tescili için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine istinaden yapmış oldukları müracaatları incelenmiş ve 13 Haziran 2025 tarihli, 2025280273 sayılı Genel Müdür Oluru ile uygun görülmüştür."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TPAO'dan Diyarbakır'da Hak İptali - Son Dakika

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