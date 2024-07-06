TPAO'nun Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi Patent Başvurusu Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TPAO'nun Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi Patent Başvurusu Tescillendi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), AR-GE Merkezi'nin 'Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi' isimli patent başvurusunun TÜRKPATENT tarafından tescillendiğini duyurdu. Bu patent, TPAO'nun uluslararası anlamda kabul gören ilk patenti olma özelliği taşıyor ve WIPO tarafından yürütülen PCT sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte uluslararası boyutta koruma kapsamını genişletmek için adım atılmıştır.

06.07.2024 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), AR-GE Merkezi'nin "Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi" isimli patent başvurusunun TÜRKPATENT tarafından tescillendiğini bildirdi.

TPAO'nun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, patentin şirketin uluslararası anlamda kabul gören ilk patenti olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Şirketin paylaşımında, "TPAO AR-GE Merkezi'nin 'Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi' isimli patent başvurusu TÜRKPATENT tarafından tescillendi. Bu patent, TPAO'nun uluslararası anlamda da kabul gören ilk patenti olma özelliği taşımaktadır. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından yürütülen PCT sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, TPAO bu patentin koruma kapsamını uluslararası boyuta taşımış ve talep edeceği ülkelerde resmi olarak tanınması için ilk adımı atmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

TPAO, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO'nun Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi Patent Başvurusu Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
08:46 İran’da Pezeşkiyan’a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
23:58 MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
08:26 Sinan Ateş davası sonrası MHP’li Yönter’den ’’Hesaplaşacağız’’ paylaşımı Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den ''Hesaplaşacağız'' paylaşımı
07:48 Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira’yı yere göğe sığdıramadı Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira'yı yere göğe sığdıramadı
00:42 Portekiz’i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024’te yarı finale kaldı Portekiz'i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024'te yarı finale kaldı
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
21:07 Diyarbakır’da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı Diyarbakır'da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 09:44:11. #1.11#
SON DAKİKA: TPAO'nun Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi Patent Başvurusu Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement