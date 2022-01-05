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TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı - Son Dakika

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

05.01.2022 08:28
TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman ve Siirt'te 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman ve Siirt'te 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Batman ve Siirt illerinde 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 20 Kasım 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.

Söz konusu petrol arama ruhsatının 20 Kasım 2023'e kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi.

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Batman, Petrol, Siirt, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı - Son Dakika
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