TPAO'nun Siirt'teki Ruhsatı 2 Yıl Uzatıldı - Son Dakika
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TPAO'nun Siirt'teki Ruhsatı 2 Yıl Uzatıldı

13.06.2026 08:25
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Enerji Bakanlığı, TPAO'nun Siirt'teki petrol arama ruhsatını 2 yıl uzattı, yeni tarih 2028.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt'te sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt'te sahip olduğu AR/TPO/K/L47-c3 pafta no.lu petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 4 Temmuz 2026'dan 4 Temmuz 2028'e uzatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TPAO'nun Siirt'teki Ruhsatı 2 Yıl Uzatıldı - Son Dakika

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