Trabzon'da 2022 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da 2022 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

29.07.2022 15:43
Trabzon'da 2022 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

Trabzon'da 2022 yılının ahisi soba ustası 83 yaşındaki Halil Diner, 2022 yılının kalfası mobilyacı Yusuf Can, 2022 yılının çırağı ise Sürmene Bıçağı imalatçısı Şentürk Karaalioğlu olarak belirlendi.

Trabzon'da 2022 yılının ahisi soba ustası 83 yaşındaki Halil Diner, 2022 yılının kalfası mobilyacı Yusuf Can, 2022 yılının çırağı ise Sürmene Bıçağı imalatçısı Şentürk Karaalioğlu olarak belirlendi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından belirlenen ve Valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasında yapılan seçimde Trabzon'da 2022 yılının ahisi olarak seçilen 83 yaşındaki soba ustası Halil Diner, mesleğe 1950 yılında babasının demirci dükkanında çırak olarak başladığını söyledi. Halil Diner, 1961 yılında askerden geldikten sonra babasıyla çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Babamın dükkanında ufak tefek tamir işleri yapıyordum. Bu sırada perçinle bir soba yaptım. Yaptığım soba çok beğenildi ve hemen satıldı. İnsanları sobalarımı birbirlerine methetti ve bugünlere kadar geldik" dedi.

2'si kız 7 çocuk babası Halil Diner'in 2 oğlu baba mesleğini seçti. Diner, "2 çocuğum da burada işi öğrendi ve şu anda demir doğrama ve soba üzerine kendi dükkanlarını açtılar" dedi. Diner, yörede çok tutulan kuzine tipi sobalarında perçin kullandığını belirterek, "Kaynak vurulan yerde erken paslanma ve çürüme olur. Bu nedenle perçin iyidir" ifadesini kullandı.

83 yaşına rağmen her gün dükkanını açtığını ve soba imal ettiğini belirten Halil Diner, "Çalışmak bana hareket veriyor. Çalışmadığım zaman tansiyonum yükseliyor. Çalışmak iyi geliyor. 'Yaşlandın kapat dükkanı' diyenler çok var. Boş durmak daha çok yoruyor beni. 1960'larden beri alıştık çalışmaya" diye konuştu.

Trabzon'da 2022 yılının kalfası seçilen 18 yaşındaki Yusuf Can, babası Ramazan Can'ın mobilya atölyesinde büyüdüğünü belirterek "Bu mesleğe heveslendim ve sevdim. Şu anda eğitimini alıyorum ve yapmaya da devam ediyorum" derken, yılın çırağı bıçak imalatçısı Şentürk Karaalioğlu ise dedesinin babası, dedesi ve babasının Sürmene ilçesinde bıçak ustası olduğunu hatırlattı. Şentürk Karaalioğlu, "Ben de bıçak atölyelerinde büyüdüm. Bu sanata ilgi duydum ve 4. nesil olarak devam ediyorum. Güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

YORUMLAR
500
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu
Kaynak: İHA

Sürmene, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da 2022 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:16:19. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da 2022 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement