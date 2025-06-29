Trabzon\'da Balık Fiyatları: Mezgit 200 TL, İstavrit 250 TL

Trabzon'da hafta sonu tezgahları süsleyen mezgitin kilogramı 200, istavritin ise 250 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek kilogramı 450, çupra 350, istavrit ve barbun 250, mezgit 200, somon ve alabalık 175 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Ali Maraba, AA muhabirine, balık miktarında bu hafta azalma yaşandığını söyledi.

Vatandaşların istavrit ve mezgiti tercih ettiğini belirten Maraba, şunları kaydetti:

"Şu anda en çok satılan istavrit ve mezgit. İstavritin kilogramı 250, mezgit 200. Alabalık ve somon da diğer tercih edilen balıklarımızdan. Yeni balık sezonu açılana kadar bu şekilde ilerleyecek. İşler iyi çok şükür. Tezgahımıza güzel balık koyup, vatandaşa kaliteli ürün yedirmeye çalışıyoruz."