Trabzon\'da Gıda Denetimlerinde 121 İşletmeye Ceza

Trabzon'da 6 aylık dönemde gıda ve yem üreten işletmelere yönelik 4 bin 480 denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ürünlerin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 660 adet numune alınırken, mevzuata uygun olmayan 121 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan yaptığı açıklamada, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde gıda ve yem üreten, satış ve toplu tüketim faaliyeti yürüten işletmelere yönelik 4 bin 480 denetim yaptıklarını belirterek, kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 121 gıda işletmesine idari para cezası uyguladıklarını söyledi. Kaplan, "Bilindiği üzere gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Kontrol ve denetimlerde hijyenik gereklilikler, ürünlerin hazırlanma, saklama, satış şartlarını ve etiket kontrolleri yaptık. Yapılan denetimlerde ürünlerin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 660 adet numune aldık. Gerek analiz sonuçlarına göre, gerekse resmi kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 121 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı. Halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlere büyük bir titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz. Tüketicilerimizin hijyenik olmayan şartlarda açıkta satılan ve üzerinde etiket bilgileri bulunmayan ürünlerini kesinlikle satın almasınlar" dedi.

Kaplan, denetimlere yıl boyunca devam edileceğini belirterek, vatandaşlardan gelecek bildirimlerin son derece önemli olduğu, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta ALO 174 Gıda ihbar hattından ve 05011740174 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirebileceklerini sözlerine ekledi. - TRABZON