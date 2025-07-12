Trabzon'da Gıda Denetimlerinde 121 İşletmeye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trabzon'da Gıda Denetimlerinde 121 İşletmeye Ceza

Trabzon\'da Gıda Denetimlerinde 121 İşletmeye Ceza
12.07.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 6 ayda 4 bin 480 gıda denetimi yapıldı, 121 işletmeye idari ceza uygulandı.

Trabzon'da 6 aylık dönemde gıda ve yem üreten işletmelere yönelik 4 bin 480 denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ürünlerin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 660 adet numune alınırken, mevzuata uygun olmayan 121 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan yaptığı açıklamada, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde gıda ve yem üreten, satış ve toplu tüketim faaliyeti yürüten işletmelere yönelik 4 bin 480 denetim yaptıklarını belirterek, kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 121 gıda işletmesine idari para cezası uyguladıklarını söyledi. Kaplan, "Bilindiği üzere gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Kontrol ve denetimlerde hijyenik gereklilikler, ürünlerin hazırlanma, saklama, satış şartlarını ve etiket kontrolleri yaptık. Yapılan denetimlerde ürünlerin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 660 adet numune aldık. Gerek analiz sonuçlarına göre, gerekse resmi kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 121 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı. Halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlere büyük bir titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz. Tüketicilerimizin hijyenik olmayan şartlarda açıkta satılan ve üzerinde etiket bilgileri bulunmayan ürünlerini kesinlikle satın almasınlar" dedi.

Kaplan, denetimlere yıl boyunca devam edileceğini belirterek, vatandaşlardan gelecek bildirimlerin son derece önemli olduğu, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta ALO 174 Gıda ihbar hattından ve 05011740174 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirebileceklerini sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, trabzon, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Gıda Denetimlerinde 121 İşletmeye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
Somer Şef’ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı

09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
07:26
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
21:51
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
14:00
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca
Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
13:46
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
13:39
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
12:57
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
12:38
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 10:11:20. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Gıda Denetimlerinde 121 İşletmeye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.