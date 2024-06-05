Trabzon\'daki firmaların fındık ihracatı değerde yüzde 32

Ekonomi

Türkiye'nin ocak-mayıs dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 32'si Trabzon'daki firmalarca gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden 5 aylık dönemde yapılan 126 bin 561 ton fındık ihracatından 1 milyar 18 milyon 752 bin dolar gelir sağlandığını belirtti.

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatına dikkati çeken Cirav, "Kentten yılın ilk 5 ayında yapılan fındık ihracatı 38 bin 292 ton karşılığı 324 milyon 93 bin dolara ulaştı. Toplam fındık ihracatının değerde yüzde 32'lik kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.

Cirav, fındık üretim ve ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanmasının gerektiğine işaret ederek, fındıkta üreticinin acilen bahçelerde bakım ve yenileme çalışmalarına ağırlık vermesi, iklim değişikliğinden kaynaklı olumsuzluklar da dikkate alınarak verimi artırıcı çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'de üretilen fındığın yüzde 80'inin ihraç edildiğine dikkati çeken Cirav, verim, kalite ve üretimin nasıl artırılacağı konusunda tüm paydaşların ortak politika oluşturmasına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.