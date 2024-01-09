Trabzon Havalimanı 2023 Yılında 3,5 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Trabzon Havalimanı 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 3 milyon 499 bin 592 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı'ndan alınan bilgilere göre, 2022 yılında iç hatlarda 2 milyon 471 bin 442 kişi, dış hatlarda 703 bin 337 kişi ile 3 milyon 174 bin 779 kişi Trabzon Havalimanı'nı kullanırken, bu sayı 2023 yılında iç hatlarda 2 milyon 668 bin 282, dış hatlarda ise 831 bin 310 kişi ile toplamda 3 milyon 499 bin 592 kişiye yükseldi. 2023 yılında bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 8 oranında, dış hatlarda ise yüzde 18 oranında artış yaşandı.

Uçak trafiğinde Trabzon Havalimanı'nı 2022 yılında iç hatlardan 16 bin 972 uçak kullanırken, dış hatlarda 6 bin 507 uçak kullandı. Bu rakam 2023 yılında yüzde 14 oranında artarak iç hatlarda 19 bin 15, dış hatlarda 7 bin 735 ile toplamda 26 bin 750 uçak Trabzon Havalimanı'nı kullandı. - TRABZON