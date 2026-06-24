Kalyon-Makyol Bir Altyapı Projesi İçin Daha Vize Aldı... Ulaştırma Bakanlığı, 33,3 Milyar TL'lik Trabzon'a Raylı Sisteme Onay Verdi

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen "Trabzon Raylı Sistem Hattı" projesi hızlı bir sürece girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün (AYGM) 2 Haziran'da yaptığı ve Kalyon-Makyol ortaklığının 33,3 milyar TL ile en uygun teklifi verdiği Trabzon'a inşa edilecek raylı sistem projesinin 15,5 kilometrelik birinci etabıyla ilgili ihalesini onayladı.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, "Trabzon Tramvay Hattı 1. Etap İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma Yapım İşi" ihalesinin tekliflerini 2 Haziran'da aldı. Yaklaşık maliyeti 38 milyar 256 milyon TL olarak belirlenen ihaleye, 8 firma teklif sundu. İhalede, 33 milyar 283 milyon TL ile en uygun teklifi Kalyon-Makyol İnşaat ortaklığı verdi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ONAYLADI

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı söz konusu ihaleyi onayladı. Kalyon-Makyol İnşaat ortaklığı, ihaleyi resmen kazanmış oldu.

İhale; Trabzon Şehir Hastanesi, stadyum, Trabzon Meydan Parkı, terminal, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve havalimanı (Akyazı-havalimanı) arasında toplam 15.5 kilometre raylı sistemin ve 8'i yeraltı, 8'i yer üstü olmak üzere toplam 16 tramvay durağı ve 1 depo atölye binasının inşaatı ile elektromekanik sistemlerin temin montaj ve işletmeye alma işlerini kapsıyor.

TOPLAM HAT UZUNLUĞU 32 KİLOMETRE OLACAK

Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin toplam hat uzunluğunun 32 kilometre olduğunu belirterek, "Sonuçlandırılan ihalele kapsamında ilk etapta 15,5 kilometre raylı sistem inşa edilecek. 16 adet de istasyon yapılacak. İkinci etapta, yapılacak işlerle birlikte toplam hat uzunluğu 32 kilometreye, istasyon sayısı da 31'e çıkacak" dedi.

Söz konusu projenin 32 kilometrelik hattının Akçaabat, Akyazı, şehir merkezi, Trabzon Havalimanı, Yomra olarak belirlendiği kaydedildi.