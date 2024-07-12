Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, üniversitelerle protokol imzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, üniversitelerle protokol imzaladı

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, üniversitelerle protokol imzaladı

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 2024 Emekliler Yılı faaliyetleri kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ile 3. Yaş Üniversitesi protokolü imzaladı. Protokol kapsamında emeklilere üniversitelerin sunduğu pek çok hizmet ve etkinlikten ücretsiz veya indirimli olarak faydalanma imkanı sağlanacak.

12.07.2024 16:12
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Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 2024 Emekliler Yılı faaliyetleri kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ile 3. Yaş Üniversitesi protokolü imzaladı.

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile bir araya gelerek 3. Yaş Üniversitesi Protokollerini imzaladı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay, 2024 Emekliler Yılı boyunca tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve tüm paydaşların katılımı ile emeklilerin sosyal refah düzeylerini artırmayı amaçladıklarını ifade ederek, Trabzon'un iki önemli eğitim kurumuyla imzalanan protokollerin bu amaca ulaşmakta önemli bir adım olduğunu söyledi.

İl Müdürü Akbay, imzalanan protokollerle Trabzon'daki emekli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlamanın hedeflendiğini belirterek, bu protokoller ile ilgili üniversitelerde emekliler için çeşitli eğitim programlarının düzenleneceğini dile getirdi.

İmzalanan protokol kapsamında emeklilere üniversitelerin sunduğu pek çok hizmet ve etkinlikten ücretsiz veya indirimli olarak faydalanma imkanı sağlanacağını vurgulayan İl Müdürü Akbay, "Protokolün detaylarında ise üniversiteler, emeklilere yönelik çeşitli eğitim programları ve sosyal imkanlar sunmayı taahhüt ediyor. Bunlar arasında, 'Üçüncü Yaş Üniversitesi', 'Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi' ve 'Sürekli Eğitim Merkezi' programlarının açılması veya mevcut programların genişletilmesi bulunuyor. Alanında uzman olan emeklilerin yükseköğretim kurumlarında kendi alanıyla ilgili programlarda ders verebilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilmesine öncelik tanınması ve gerekli kolaylığın sağlanması ile yaygınlaştırılması da üniversitelerin yükümlülükleri arasında yer alıyor. Protokol kapsamında emeklilere yönelik çalıştay, panel, sempozyum ve konferanslar gibi akademik toplantılar düzenlenecek. Protokolle, üniversitenin spor tesisleri ve kütüphanelerinden emeklilerin faydalanabilmesi için kolaylıklar sağlanacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, üniversitelerle protokol imzaladı - Son Dakika

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