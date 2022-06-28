Trabzon Ticaret Borsası'nda işlem hacmi mayısta yüzde 136 arttı

Trabzon Ticaret Borsası'nda (TTB) Mayıs 2022 işlem hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 136 arttı.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, borsada bu yılın ilk ayında 740 milyon 345 bin liralık ürün işlem gördü.

Borsada, Mayıs 2021'de 313 milyon 315 bin liralık ürün işlem görmüştü. Buna göre, 2022 yılı mayıs ayının işlem hacmi yüzde 136 arttı.

TTB'de mayıs 2022'de işlem gören ürünlerin 540 milyon 206 bin liralık kısmını fındık alım ve satışları oluşturdu. İkinci sırada 139 milyon 723 bin lirayla çeşitli gıda maddeleri yer aldı.

Borsada, hububat, hububat mamulleri, bakliyat, canlı hayvanlar ve çeşitli maddeler de işlem gördü.