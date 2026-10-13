Trabzon\'un hamsi ihracatı ilk 9 ayda 8 katı aştı, Türkiye\'de yüzde 79,8 arttı

Türkiye'nin hamsi ihracatı, 2026 yılının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 79,8, değer bazında ise yüzde 20,4 arttı. Geçen yılın ilk 9 ayında 2 milyon 259 bin 722 kilogram olan hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde 4 milyon 62 bin 802 kilograma yükseldi.

Türkiye genelinde hamsi ihracatından elde edilen gelir de artış gösterdi. 2025 yılının ocak-eylül döneminde 11 milyon 313 bin 687 dolar olan ihracat geliri, 2026 yılının aynı döneminde 13 milyon 621 bin 885 dolara ulaştı.

Ukrayna'ya ihracatta büyük artış

Ülkelere göre ihracat verilerinde Ukrayna öne çıktı. Türkiye'nin Ukrayna'ya hamsi ihracatı, geçen yılın ilk 9 ayında 892 bin 319 kilogram seviyesindeyken 2026 yılının aynı döneminde 2 milyon 670 bin 48 kilograma yükseldi. Ukrayna'ya yapılan ihracatın değeri de 620 bin 629 dolardan 2 milyon 27 bin 892 dolara çıktı.

Belçika, Fransa ve Almanya da Türkiye'nin hamsi ihraç ettiği ülkeler arasında yer aldı. Belçika'ya yapılan ihracat miktarı yüzde 4,8 azalırken ihracat geliri yüzde 11,2 arttı. Fransa'ya ihracat miktarı yüzde 10,8, gelir ise yüzde 3 azaldı. Almanya'ya yapılan ihracatta ise miktar yüzde 3,3, gelir yüzde 6,7 artış gösterdi.

Birleşik Krallık'a yapılan hamsi ihracatı da yükseldi. Bu ülkeye ihracat miktarı yüzde 69,1, ihracat geliri ise yüzde 49,1 arttı.

Trabzon'un hamsi ihracatı 8 katın üzerinde arttı

Trabzon'a ilişkin verilerde de dikkat çekici bir artış yaşandı. 2025 yılının ocak-eylül döneminde 42 bin 508 kilogram olan hamsi ihracatı, 2026 yılının aynı döneminde 394 bin 627 kilograma yükseldi. Böylece Trabzon'un hamsi ihracatı miktar bazında yüzde 828,4 arttı.

Trabzon'un hamsi ihracatından elde ettiği gelir de aynı dönemde 169 bin 188 dolardan 390 bin 605 dolara çıktı. İhracat gelirindeki artış yüzde 130,9 olarak kayıtlara geçti.

Trabzon'dan Ukrayna'ya 345 bin 620 kilogram, Birleşik Krallık'a ise 32 bin 899 kilogram hamsi ihraç edildi. Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri de Trabzon'dan hamsi gönderilen ülkeler arasında yer aldı.

Veriler, 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye genelinde ve Trabzon'da hamsi ihracatının miktar bakımından önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.