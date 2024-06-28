Tradewind Finance, KOBİ Günü'nü kutluyor

Ekonomi

Tradewind Finance, kullanıcılarının KOBİ Günü'nü kutladığını duyurdu.

Ticaret finansmanı sağlayıcısı Tradewind Finance, kullanıcılarının KOBİ Günü'nü kutladığını duyurdu. Birleşmiş Milletler'in web sitesinde yer alan bilgiye göre, 'Ekonomilerin bel kemiği' olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), dünya genelindeki işletmelerin yüzde 90'ını oluşturmakta ve dünya çapında istihdamın yüzde 70'inden fazlasını sağlıyor. - İSTANBUL