Trafik Kontrolleri ve Otoyol Çalışmaları Yoğun

06.05.2026 03:34
Karayollarındaki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde otoyol ve bağlantı yollarının hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması kapsamında İzmir istikameti Liman Köprüsü 1 ve 2 numaralı elastik derzde yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde trafik işaretlemesi bant aktarma yapılarak ulaşım karşı istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde Adana-Gaziantep istikameti Ayran Tüneli içerisinde elektronik sistem bakım onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-57. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı, Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yol yapım, Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak sağlanıyor.

Yenice-Balya yolunun 30-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA

