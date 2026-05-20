Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Amasya-Turhal yolunun 63-65. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Turhal istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer taraftan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometreleri ile Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. kilometreleri yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışına tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.
