Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-65. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Turhal istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer taraftan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometreleri ile Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. kilometreleri yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışına tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.