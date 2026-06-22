Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürüyor

22.06.2026 08:32
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Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Muallimköy-Doğu Hereke kavşakları güney yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Yolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Seyrek Köprüsü'nün Aydın istikametinde köprü derzi yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Söz konusu kesimdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülecek.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor. Sürücüler, Tomarza ilçesine ulaşabilmek için Akmescit yolunu kullanabiliyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3-4. kilometrelerinde Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer istikametten gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0-55. kilometrelerindeki gelişim çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometreleri ile Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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