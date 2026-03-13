Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Kısıtlamalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Malkara istikametindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı, diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı 0-1. kilometrelerinde orta refüjde yürütülen aydınlatma çalışması sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 0-62. kilometrelerinde peyzaj çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü izin veriliyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometreleri Taraklı-Vezirhan istikametinde ulaşım, yapım çalışmaları nedeniyle servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kağızman-Tuzluca yolunun 19-20. kilometreleri yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.