Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Kısıtlamalar

13.03.2026 08:52
Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok otoyolda şerit kapatmaları ve kısıtlamalar var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Malkara istikametindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı, diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı 0-1. kilometrelerinde orta refüjde yürütülen aydınlatma çalışması sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 0-62. kilometrelerinde peyzaj çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü izin veriliyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometreleri Taraklı-Vezirhan istikametinde ulaşım, yapım çalışmaları nedeniyle servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kağızman-Tuzluca yolunun 19-20. kilometreleri yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

