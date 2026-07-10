Trafikte Yenileme Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
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Trafikte Yenileme Çalışmaları Uyarısı

10.07.2026 08:38
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Yolda yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli olmalı, işaretlere uymalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-13. kilometreleri Hendek-Akyazı kavşakları kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu'nda Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş de ulaşıma kapatıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Alangüllü-1 Köprüsü'nün İzmir istikametindeki köprü derzi onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor. Söz konusu şeritlerde onarım tamamlandıktan sonra sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Polatlı-Yunak yolunun 10-20 ve 36-44. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. kilometrelerinde menfez, Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte Yenileme Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika

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