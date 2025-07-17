TRB-1 Bölgesi için 28 Milyon TL\'lik Yeşil Dönüşüm Hibesi

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı, Elazığ Valiliği'nde bölge valileri ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, TRB-1 bölgesindeki mikro ve küçük işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımları için 28 milyon TL bütçeli hibe desteği programı tanıtıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Yönetim Kurulu Temmuz ayı toplantısı, Elazığ Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlık ederken, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Genel Meclisi başkanları ve FKA Genel Sekreter vekili Mehmet Şirin Budancamanak katıldı. Toplantıda konuşan FKA yönetim kurulu dönem başkanı Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, TRB-1 bölgesinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sanayi, turizm ve kırsal kalkınma alanlarındaki yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik 28 milyon TL bütçeli bir hibe desteği programı başlatıldığını duyurdu. Vali Hatipoğlu, "Sosyal kapsayıcılığı, güçlü kaynak yönetimini ve dirençli bir bölgesel ekonomiyi hedefleyen bu destek programıyla, bölgemizde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Ayrıca toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı' çerçevesinde, bölge illerinin potansiyel yatırım alanları ve bu alanlara sağlanacak desteklere de değinen Hatipoğlu, "Toplantımızda ajansımızca sosyal kapsayıcılığı, güçlü kaynakları verimli kullanan ve dirençli bir bölgesel ekonomi oluşturulması amacıyla TRB-1 bölgesinde faaliyet gösteren mikro küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin sanayi, turizm ve kırsal kalkınma alanlarındaki yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi amacıyla ilan edilen 28 milyon Türk lirası bütçeli yeşil ve kapsayıcı kalkınma hibe desteği programımız kapsamında bölgemizde hayata geçirilebilecek konu başlıklarını ele alacağız. Bölgemizde uygun başvuru şartlarını taşıyan tüm potansiyel başvuru sahiplerini programdan yararlanmaya davet ediyoruz. Toplantımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerel kalkınma hamlesi doğrultusunda hazırlanan ve 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğine dahil etmek amacıyla hayata geçirilen ve kalkınma ajansları eliyle yürütülecek olan yerel kalkınma hamlesi teşvik programı ile bu program kapsamında bölge illerimiz için yerel dinamikler ve potansiyeller çerçevesinde belirlenen yatırım konuları üzerinden sağlanacak destekleri ele alacağız. Bölgemizin kalkınma potansiyelini harekete geçirmesi ve yerel istihdamı arttırması açısından çok kıymetli olduğunu değerlendirdiğimiz program kapsamında yatırımcıları bölge illerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ