Trendyol, Paylaşma Günü'nde herkesi iyilik hareketine davet etti

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ülke koordinatörlüğünü Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV) yaptığı 30 Kasım #PaylaşmaGünü'nde milyonlarca müşterisini Sepette İyilik hareketi kapsamında sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya davet ediyor.

E-ticaret platformu Trendyol, 30 Kasım #PaylaşmaGünü'nde milyonlarca müşterisini sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya davet ediyor. Ülke koordinatörlüğünü Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV) üstlendiği #PaylaşmaGünü geçtiğimiz yıl ülkemizde ilk kez kutlanmıştı. Sepette İyilik hareketi ile ilk destekçileri arasında yer aldığı #PaylaşmaGünü'nde e-ticaret platformu, bu yıl da sivil topum kuruluşlarına daha fazla kaynak oluşturmayı hedefliyor.

"Sepette İyilik, sivil topluma destekte önemli bir örnek"

#PaylaşmaGünü'yle ilgili açıklamada bulunan TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, "Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) olarak #PaylaşmaGünü'nün ülke koordinatörü olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Bağışçılığın ve gönüllülüğün kutlandığı, cömertliğin ve dayanışmanın öne çıktığı bugünde hem sivil toplum kuruluşlarının hem özel sektör kurumlarının diğer paydaşlarla bir araya gelebilmesi bizim için çok önemli. İlk kez geçen sene kutladığımız #PaylaşmaGünü'nde Trendyol Sepette İyilik'le katılmanın ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmanın önemli bir örneği oldu. Bu destek örneğinin daha fazla kuruma ilham vermesini ve etkisinin giderek artmasını umut ediyoruz" dedi.

E-ticaret platformu, Sepette İyilik hareketi ile toplumsal fayda sağlıyor

Trendyol, geçtiğimiz yıl sivil toplum kuruluşlarının pandemi döneminde ek gelir elde etmelerini sağlamak ve bireysel destekçi sayılarını artırmak amacıyla Sepette İyilik Hareketi'ni başlattı. Özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin bir örneği olarak hayata geçirilen Sepette İyilik Hareketi ile 39 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan e-ticaret platformu, STK'ların ürünlerini milyonlarca müşterisiyle buluşturarak herkesi Sepette İyilik çatısı altındaki ürünlerden satın alarak toplumsal sorunların çözümüne ortak olmaya davet ediyor. E-ticaret platformu, hareket kapsamındaki satışlardan elde edilen gelirin tamamını doğrudan STK'lara aktarıyor. Sepette İyilik Hareketi kapsamında yer alan STK'ları teknoloji, eğitim ve pazarlama gücüyle de destekleyen e-ticaret platformu, STK'ların platformdan elde ettikleri gelirle ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına da katkı sağlıyor. Sivil toplum kuruluşlarının dijital destek kartlarını satışa sunarak elde edilen tüm geliri yine STK'lara aktaran Trendyol'un 1 yıl gibi kısa bir sürede STK'lara sağladığı kaynak 2 milyon TL'yi aştı. - İSTANBUL