Trump'ın Çin Ziyaretinde Nvidia CEO'su Huang - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Çin Ziyaretinde Nvidia CEO'su Huang

13.05.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, 13-15 Mayıs'ta Çin'e gidecek; iş heyetinde Nvidia CEO'su Huang da yer alacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs'ta Çin'e yapacağı ziyarete katılan iş heyetinde, iki ülke arasında teknoloji transferi konusunda anlaşmazlıkların yaşandığı gelişmiş yapay zeka çiplerini üreten Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın da yer alacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Huang'ın, Trump ve heyetini taşıyan başkanlık uçağına Alaska'daki yakıt ikmali sırasında bindiği belirtildi.

Huang'ın ismi Beyaz Saray'ın dün açıkladığı listede yer almamış, bu durum Nvidia'nın patronunun ziyarete davet edilmediğine dair spekülasyona yol açmıştı.

Nvidia'nın ürettiği ileri teknoloji çipler, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve işletilmesi açısından kritik ürün niteliği taşıyor. Çin'de yapay zeka ve bulut bilişimi sistemleri geliştiren şirketler bu çiplere yoğun talep gösterdiğinden şirketin ülkede yaygın bir satış ağı bulunuyor.

Çin pazarının kaybedilmesinin Nvidia'nın çip üretimindeki küresel liderliğine zarar vereceği uyarısını dikkate alan ABD Başkanı Trump, geçen yılın sonunda H200 çiplerinin Çin'e satışına, ABD'deki satışının yüzde 50'sini geçmemesi ve satışlardan elde edilen gelirin yüzde 25'inin ABD hazinesine aktarılması kaydıyla izin vermişti.

17 Amerikan şirketinin temsilcileri heyette

Trump'a eşlik edecek iş heyetinde finans, teknoloji, havacılık ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren 17 Amerikan şirketinin temsilcileri yer alıyor.

Heyette, çip üretimi, yapay zeka, bilişim teknolojileri gibi ABD'nin Çin'e ihracatını kontrol altına almak istediği kritik sektörlerdeki şirketlerin temsilcilerinin ağırlıkta olması dikkati çekiyor.

Finans sektöründen, varlık yönetim şirketleri Black Rock'ın kurucusu ve patronu Larry Fink ile Blackstone'un kurucu ortağı ve patronu Stephen Schwarzman, yatırım bankaları Goldman Sachs'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon ile Citigroup'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jane Fraser, finansal hizmet sağlayıcıları Mastercard'ın CEO'su Michael Miebach ile Visa'nın CEO'su Ryan McInerney ziyarete katılıyor.

Teknoloji sektöründen Huang'ın yanı sıra elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Elon Musk, teknoloji şirketi Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tim Cook, uçak üreticisi Boeing'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robert Kelly Ortberg, havacılık ve uzay şirketi GE Aerospace'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Henry Lawrence Culp, çip üreticileri Micron'un CEO'su Sanjay Mehrotra ile Qualcomm'un CEO'su Cristiano Amon, çip donanımları ve lazer ekipmanları üreticisi Coherent'ın CEO'su Jim Anderson, biyoteknoloji şirketi Illumina'nın CEO'su Jacob Thaysen ile sosyal medya ve teknoloji şirketi Meta'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dina Powell McCormick, ziyarette Trump'a eşlik diyor.

Gıda şirketi Cargill'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Sikes da heyette yer alıyor.

Heyete davet edilen siber güvenlik ve yapay zeka teknoloji altyapısı sağlayıcısı Cisco'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Chuck Robbins ise bu hafta şirketin mali bilançosu açıklanacağı için ziyarete katılamayacak.

Başkan Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Çin Ziyaretinde Nvidia CEO'su Huang - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:30:11. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın Çin Ziyaretinde Nvidia CEO'su Huang - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.