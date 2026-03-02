Trump'ın Gümrük Vergisi İtirazı Red Edildi - Son Dakika
Trump'ın Gümrük Vergisi İtirazı Red Edildi

02.03.2026 22:25
ABD Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin gümrük vergilerinin iadesini durdurma talebini reddetti.

NEW ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin yasaya aykırı olduğuna hükmedilen gümrük vergilerinin iadesini durdurma veya erteleme yönündeki başvurusunu reddetti.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili hükmünün ardından ithalatçı firmaların davanın kesinleştiği gerekçesiyle sunduğu "mahkeme emrinin derhal çıkarılması" talebi üzerine kararını açıkladı.

Buna göre, ithalatçıların Uluslararası Ticaret Mahkemesinin aylar önceki iade kararının yürürlüğe girmesi yönündeki talebi haklı bulundu.

Trump yönetiminin gümrük vergilerinin iadesini durdurma veya ertelemeye yönelik cuma günü yaptığı karşı başvuru ise reddedildi.

Böylelikle mahkeme emrinin derhal çıkarılmasına hükmedilerek, gümrük vergisi iadelerinin önü açılmış oldu.

Yüksek Mahkeme "yasa dışı" bulmuştu

Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında yürürlüğe koyduğu tarifeler, bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs 2025'te açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos 2025'te alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onaylarken, tarifelerin derhal iptalini ise reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanımıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi de 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Hükümet geçen hafta iadeleri ertelemeye çalışmıştı

ABD Adalet Bakanlığı, 27 Şubat'ta Federal Temyiz Mahkemesine sunduğu dilekçede, gümrük vergisi iade sürecinin son derece karmaşık olduğunu ve geçmişte benzer süreçlerin yıllar aldığını belirterek, seçeneklerin değerlendirilmesi için 90 günlük bir ek süre talep etmişti.

Hükümet avukatları, iade sürecinin bir kaosa dönüşebileceğini ve sürecin olağan akışında ilerlemesi gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

