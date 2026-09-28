Trump'ın İran önerisini reddettiği haberiyle Brent 98,96 dolara yükseldi - Son Dakika
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Trump'ın İran önerisini reddettiği haberiyle Brent 98,96 dolara yükseldi

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Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 98,96 dolar oldu. Trump'ın İran'ın barış önerisini reddettiği yönündeki haber akışı ateşkes beklentilerini zayıflatırken, İran Dışişleri Bakanı henüz resmi yanıt almadıklarını bildirdi.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 98,96 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 99,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 97,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 98,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 94,08 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış önerisini reddettiğine ilişkin haber akışının ardından bölgede yakın zamanda ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflaması etkili oldu.

Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği mülakatta, ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile yeni görüşmeler yapmasını beklediğini söyleyerek, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD'deki temaslarına ilişkin açıklamasında, arabulucular aracılığıyla ABD'ye ilettikleri 7 maddelik önerinin Trump tarafından reddedildiğini duyduklarını ancak henüz resmi yanıt almadıklarını kaydetti.

ABD'nin başlattığı "saldırganlık savaşını" bitirmek istediklerini belirten Erakçi, "Bu savaşı sekiz ay önce, iki üç gün içinde kazanabilecekleri umuduyla başlattılar ama sekiz ay geçti ve biz bunun bitmesini istiyoruz." dedi.

Ayrıca, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in "Hürmüz Boğazı açık" açıklamasına tepki göstererek, boğazın kapalı olmasına bağlı olarak artan küresel petrol fiyatlarını örnek gösterdi.

Kalibaf, küresel petrol fiyatında savaş öncesi döneme kıyasla yaşanan 35 dolardan fazla artışın, Bessent'in Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki açıklamalarını yalanladığını belirterek, "Ya piyasa petrolü bu kadar yüksek fiyatlardan satın alacak kadar aptal ya da ABD'nin hikaye anlatma mekanizması aldatıyor." dedi.

Öte yandan, piyasalar, OPEC+ grubunda yer alan Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 4 Ekim'de yapacağı toplantıya odaklandı.

Söz konusu ülkeler, 6 Eylül'deki toplantıda ekim ayı üretim hedeflerini eylül seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 99,29 doların direnç, 97,93 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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