Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı

Trump\'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
11.06.2025 22:48
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ABD federal hükümetinin bütçe açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalışla 316 milyar dolar oldu. Başkan Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda mayıs ayında gümrük vergisi gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 270 artışla 23 milyar dolara çıkması ise dikkatleri çekti.

ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

MAYISTA 316 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AÇIĞI

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının sekizinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 316 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 314,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA KIYASLA YÜZDE 9'LUK DÜŞÜŞ

Federal hükümet, geçen yıl mayısta 347 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 düştü. Hükümetin gelirleri ise mayısta yüzde 15 artarak 371 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 2 artışla 687 milyar dolara yükseldi.

TRUMP'IN TARİFELERİ YÜZDE 270'LİK ARTIŞ SAĞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda mayıs ayında gümrük vergisi gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 270 artışla 23 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

SEKİZ AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,4 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Ülkede 2025 mali yılının sekizinci ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 1 trilyon 365 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 202 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk sekiz ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 3 trilyon 482 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 8 artışla 4 trilyon 846 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mossi :
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