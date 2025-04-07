Trump'ın Tarifeleri Piyasalarda Panik Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Tarifeleri Piyasalarda Panik Yarattı

Uzmanlar, Trump'ın tarifelerinin ardından piyasalardaki satışlara karşı yatırımcıları uyardı.

07.04.2025 17:16
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Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından pay piyasaları ve kripto para birimlerinde görülen sert satışlara karışı, yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılan ve atılacak karşı misilleme adımları risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

ABD'nin attığı tarife adımlarına ilk tepkiler gelirken, cuma günü Çin, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından küresel piyasalarda oluşan satış baskısına karşın yatırımcıları uyardı.

Kısa vadedeki panik havası gayet normal

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcı Sertaç Ekeke, "Yurt içi piyasalarda şu an panik yapılacak bir dönem yok." dedi.

ABD'nin Türkiye'nin pazar payını doğrudan etkileyecek hem Avrupa hem Çin gibi ülkelerle mücadele içinde olduğunu ifade eden Ekeke, aslında Borsa İstanbul'da pozitif bir sürecin de yavaş yavaş fiyatlandığını aktardı.

Ekeke, kısa vadedeki panik havasının gayet normal olduğunu belirterek, çünkü sonunu nerede olacağı ya da nerede biteceği bu mücadelenin nereye kadar gidebileceğini piyasanın şu henüz kestiremediğini dile getirdi.

Ekeke, şöyle devam etti:

"Endeks 9.600 seviyesinin altında kaldığı süre boyunca aşağı yönde bir düzeltme hareketi gelecek. Fakat orta uzun vadede hem gerçekten bizim ekonomimizin büyüme konjonktürü açısından önemli dönemin eşiğindeyiz. Doğru hamlelerle birlikte bu dönemin kazananlarından biri olabiliriz. O yüzden şu an panik yapılacak yer değil. Kripto para piyasalarında da bir denge oluşacaktır ama henüz orada kaldıraçlı işlemler söz konusu olduğu için özellikle yurt dışı tarafta orası biraz daha derin satışlara konu ama oranın da sonunun geldiğini düşünüyorum. Yani eğer biraz bu hafta sakinlik olursa biz yavaş yavaş yukarıları konuşmaya başlarız." dedi.

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır da Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı dönüşünden sonraki fiyatlamanın tamamen yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'da aslında bayram öncesi biraz tepki yükselişi görüldüğünü aktaran Çalışır, ama bayram haftasında küresel taraftaki bozulan risk algısıyla VIX endeksindeki yükselişin, New York borsasının ayı piyasasına girmesinin bütün gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında satış baskısına neden olduğunu vurgulayan Çalışır, Borsa İstanbul'un da bu durumdan etkilendiğini kaydetti.

Çalışır, BIST 100 endeksinin geldiği şu anki seviyelerine bakıldığında endeksin son 1 yıllık getirisine baktığımızda çok bir getiri olmadığının görüldüğünü aktardı.

Geçen yılın başında 7 bin 500 seviyelerinde olan BIST 100 endeksinin enflasyona göre ciddi geride kaldığını dile getiren Çalışır, şunları kaydetti:

"Mevcut seviyeler, cari fiyatlar daha doğrusu bir iskonto işaret ediyor. O yüzden teknik olarak da 9.000'in bu bölgelerin destek seviyeleri olduğunu ve global piyasalardaki satışın biraz aşırılaştığını düşünürsek, tepki olarak bir noktada piyasaların alıcılarla buluşabileceği noktalara yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu seviyelerde pozisyon taşıyan yatırımcı için kısa vadede belirsizlikler devam etme olsa bile aşağı yönlü risklerin azaldığını düşünüyorum. Borsa İstanbul'da kısa vadede içeride çok hızlı bir toparlanma beklemiyoruz ama tepki alışları gelebilecek önemli noktalara yakınız. O yüzden yani bu seviyelerde satış yapmak çok makul durmuyor bizim için.

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, ABD tarafından uygulanan tarifelerinden dolayı küresel piyasalardaki çalkantılarla Türkiye'ye girecek olan sermayenin bir miktar geciktiğini söyledi.

Kripto para piyasasındaki satış baskısına değinen Demirkol, "Halihazırda aslında kripto paralar da bir kar realizasyonu olarak düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Demirkol, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin artarak devam etmesi ve ABD'de kurumlar vergisi indirimlerinin de başlaması neticesinde 1-1,5 aylık süre zarfında kripto paralarda yukarı doğru hareketinin beklentisinin hakim olduğunu bildirdi.

Dexalot Risk Müdürü Gökçe Çalışan, Bitcoin'in hisse senetlerindeki düşüşlere bir süre direnç göstermesine rağmen, hafta sonu yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek riskli varlıklardaki satış dalgasına ayak uydurduğunu ifade etti.

Altcoinlerdeki kayıpların ise yüzde15 ile yüzde 25 arasında değişerek çok daha sert gerçekleştiğini aktaran Çalışan, "Piyasanın dip seviyeye ulaştığını söylemek için henüz erken, aşağı yönlü risk halen devam ediyor. Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak tarihindeki zirveden bu yana düşüş eğilimindeki bir piyasayla karşı karşıyayız. Trump dönemine dair belirsizlikler ile birlikte, ABD tarafında beklenen Bitcoin stratejik rezerv gelişmesinin yatırımcı beklentilerini karşılamaması da satış baskısını artırdı ve buradaki düşüş S&P ve Nasdaq'ın aksine onlar yeni zirve yaparken bir ay öncesinden başlamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışan, ABD'nin başlattığı gümrük savaşları, yaşanan sert düşüşün temel nedeni olduğunu bildirdi.

Bitcoin'in 69.000-73.000 dolar bandını test edebileceğini kaydeden Çalışan, "Piyasaların dip seviyede olduğunu söylemek mümkün değil, aşağı yönlü riskler halen geçerliliğini koruyor. Ancak bu bölge, kısa vadeli alımlar için bir lokal dip işlevi görebilir ve fiyatlarda tepki alımlarıyla birlikte kısa süreli bir sıçrama yaşanabilir. Ancak trend aşağı yönlü, görünümde bir değişim yok ve uzun vadeli alim yapan yatırımcılar için risk devam ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'ın Tarifeleri Piyasalarda Panik Yarattı - Son Dakika

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