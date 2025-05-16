Trump Politikaları Şirket Hedeflerini Düşürüyor

TUNAHAN KÜKÜRT/BURHAN SANSARLIOĞLU - ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana uyguladığı politikalar ilk çeyrek bilançolarını açıklayan bazı önde gelen şirketlerin hedeflerini düşürmelerine ya da askıya almalarına neden oldu.

AA muhabirlerinin yaptığı derlemeye göre, küresel ölçekte?bazı şirketler 2025'in ilk çeyrek sonuçlarının ardından yıl sonu kar ve büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti veya tamamen geri çekti. Revizyonlarda?ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, maliyet enflasyonu, döviz oynaklığı ve oluşabilecek talep zayıflıkları etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikalarıyla izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkileri şirketlerin bilançolarında da görülmeye başladı.

Trump'ın değişen tarife söylemleri ve artan belirsizlik dünya ekonomisinde etkisini sürdürürken dünyanın önde gelen bazı şirketlerinin bilançoları bu süreçte ya olumsuz etkilendi ya da hedeflerinde sapmalar oldu.

ABD'nin tarife açıklamaları ve özellikle Çin başta olmak üzere ülkelerden gelen misilleme açıklamaları yılın ilk çeyreğinde hakim oldu.

Analistler, özellikle enflasyon-resesyon ikileminin talep endişelerini tetiklediğini belirterek, önde gelen sektörlerin durumu konusunda belirsizliğe neden olduğunu kaydetti.

Bu durum şirketlerin bilançolarını açıklarken bundan sonraki yol haritalarını belirlemede de belirsizliklere yol açtı. Burada tarifelerin en başta Çin'i hedef alması şirketleri ve sektörleri zora düşüren önemli faktörler arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle, Trump'ın göreve başlamasından bu yana uyguladığı politikalar ilk çeyrek bilançolarını açıklayan bazı önde gelen şirketlerin hedeflerini düşürmelerine ya da askıya almalarına neden oldu.

ABD ekonomisinin 3 yıl aradan sonra daralması da şirketlerin hedeflerinde belirsizliğe yol açtı.

Analistler, ABD ve Çin arasında en son yapılan anlaşmaya karşın risklerin hala devam ettiğini ve bunun da şirketlerin hedeflerini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

ABD'nin Hindistan'la yakınlaşmasına karşın ölçek ekonomisi bakımından Hindistan'ın Çin'le baş edemeyeceğini aktaran analistler, ABD'nin ticaretinde Hindistan'ın Çin'in yerine geçemeyeceğine dikkati çekti.

Hedeflerini çeken veya düşürenler arasında ABD'li şirketler çoğunlukta

Danimarkalı ilaç üreticisi?Novo Nordisk, kilo verme enjeksiyonu Wegovy'nin satış beklentilerini düşürmesi nedeniyle 2025 satış büyüme aralığını yüzde 16?-?24'ten 13?-?21'e revize ederken, faaliyet karı büyüme hedefini de yüzde 19-27'den 16-24'e düşürdü.

Alman otomotiv üreticisi?Mercedes-Benz Group, 2025 için Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) hedefini tamamen iptal etti. ABD'nin yüzde 25 ithal araç vergisinin kalıcı olması halinde otomobil marjlarının gerileyebileceği belirten şirket, 2025'te kazançlarda beklenen keskin düşüşe karşı marjlarını korumak amacıyla yeni ürün gamında daha fazla maliyet tasarrufuna gideceğini ve elektrikli araçlar yerine daha fazla benzinli ve dizel otomobil üreteceğini açıkladı.

Hollanda merkezli çok uluslu otomobil üreticisi Stellantis de faaliyet marjı hedefini askıya aldı ve yatırım planlarını gözden geçirmeye başladı. Şirket, bu kararın "gelişen tarife politikaları ve piyasa hacimleri ile rekabet ortamı üzerindeki olası etkilerin tahmin edilmesindeki zorluk" nedeniyle alındığını bildirdi.

İsveçli otomotiv üreticisi? Volvo Cars ilk çeyrekte karının yüzde 60 gerilemesi üzerine 2025 ve 2026 hedeflerini geri çekti. 18 milyar İsveç kronu maliyet kesintisi ve ABD operasyonlarının yeniden yapılandırılacağını duyuran şirket, maliyet ve nakit eylem planının daha önce tahmin edilenden daha fazla işten çıkarma ve yatırım kesintisi içereceğini, etkilerinin büyük kısmının 2026 yılında görülmesinin beklendiğini açıkladı.

Diğer bir Alman otomotiv üreticisi ? Volkswagen, 2025 faaliyet kar marjı hedefini düşürdü. Şirket, ABD'nin tarife politikaları ve AB emisyon cezalarının 2025 karını baskılayabileceğini belirtti.

Japonya'da otomotiv üreticisi?Toyota Motor ise mali yıl bazında 2025 net kar hedefini 4,77 trilyon yenden 3,10 trilyon yene indirdi. Şirketin hisse başına kar beklentisi de yüzde 34 gerilerken, bu kararda ABD'nin vergileri, yenin güçlenmesi ve ham madde maliyetleri neden olarak gösterildi.

Ford?Motor, şubat sonunda açıkladığı 8,5 milyar dolar olan FAVÖK hedefini askıya aldı

ABD'li otomotiv üreticisi?Ford?Motor, şubat sonunda açıkladığı 8,5 milyar dolar olan FAVÖK hedefini tamamen askıya aldı. Şirket, ithal parçalara uygulanacak yüzde 25'lik verginin 2025 FAVÖK'ünü 1,5?milyar dolar azaltacağını hesaplarken, CFO John? Lawler, "Böylesi bir belirsizlikte güvenilir tahmin yapamayız." ifadelerini kullandı.

Diğer bir ABD'li otomotiv üreticisi?General? Motors, 2024 sonunda 13,7?–?15,7?milyar?dolar olarak belirlediği 2025?düzeltilmiş FAVÖK hedefini 2025 ilk çeyrek bilançosunda 10?–?12,5?milyar?dolara çekti. General? Motors'un FAVÖK hedefini geri çekme medeni ABD'nin oto tarifelerinin 4?–?5?milyar dolarlık potansiyel maliyetinden kaynaklanırken, şirket hisse geri alım programını da geçici olarak durdurdu.

ABD'li hava yolu şirketi? Delta Air Lines da 7 dolar olan 2025'e yönelik hisse başına kar öngörüsünü iptal ederken, ikinci çeyrek için hisse başına kar hedefini 1,70?–?2,30?dolar olarak belirledi. Şirketin CEO'su Ed?Bastian, "Talep görünürlüğü rekor seviyede zayıf" ifadesini kullandı.

Diğer bir ABD'de hava yolu şirketi?American?Airlines, Trump tarifelerinden kaynaklanan seyahat talebi endişeleri nedeniyle 2025 tahminini geri çekerken, İkinci çeyrek için FAVÖK tahminini 50 cent?–?1 ?dolar olarak paylaştı. Şirket, tarifelerin ve yüksek yakıt maliyetlerinin karlılığı baskıladığını kaydetti.

ABD merkezli kargo ve lojistik devi?United?Parcel?Service (UPS), son 2025'e ilişkin tüm gelir ve kar tahminlerini "makro belirsizlik" nedeniyle güncellemekten kaçındı. Şirket, uluslararası paket trafiğinde düşüş öngörüldüğünü duyurdu.

ABD'de inşaat ve madencilik makineleri üreticisi? Caterpillar (CAT) da 2025 için yıllık satış tahmini için iki senaryo belirlerken, satışlarının tarifesiz senaryoda artabileceğini, fakat tarifeler devam ederse "sabit ya da hafif düşüş" göstereceğini açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte 250?–?350?milyon?dolarlık ek maliyet öngördüğünü açıkladı.

ABD'de gıda ve içecek devi? PepsiCo, çekirdek FAVÖK'te "düşük tek haneli artış" hedefini yüzde 3 daralma beklentisine çevirdi. Bu daralma beklentisinde, artan ham madde fiyatları ve kur dalgalanması gerekçe gösterildi.

ABD'li oyuncak üreticisi?Mattel, ithal oyuncaklara gelebilecek tarifeler nedeniyle 2025 satış hedefini geri çekti ve tatil dönemi için "yüksek belirsizlik" uyarısı yaptı.

ABD'de yarı iletken üreticisi?Advanced?Micro?Devices (AMD) ise Çin'e AI çip ihracatı için getirilen lisans şartlarının 2025 gelirini 1,5?milyar dolar, brüt marjını da 11 puan aşağı çekebileceğine dikkati çekti.