Trump'tan İthal Otomobil Vergisi Kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan İthal Otomobil Vergisi Kararı

Trump, ABD'de üretilmeyen otomobillere %25 gümrük vergisi getirecek, tarife 2 Nisan'da yürürlüğe girecek.

27.03.2025 07:06
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ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere", yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 tarife uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak." dedi.

ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

Otomobil tarifeleri 2 Nisan'da yürürlüğe girecek

ABD'nin gerçek kurtuluş gününün ise karşılıklı tarifelerin açıklanacağı 2 Nisan olacağını yineleyen Trump, otomobil tarifelerinin de bu tarihte yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, "3 Nisan'dan itibaren tahsilata başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarifelerin otomobil endüstrisinde "muazzam" bir büyümeye yol açacağını vurgulayan Trump, ilaç endüstrisini ülkeye geri getirmek için ilaçlara da tarife uygulayacaklarını aktardı. Trump, ithal keresteye yönelik tarifelerin de geleceğine işaret etti.

ABD Başkanı Trump, Amerikan yapımı araçlar için kredi faiz ödemelerinin vergiden düşülebilmesine olanak tanıyan bir yasanın Kongre'den geçmesine yönelik çalıştıklarını da anlattı.

Gelecek hafta açıklanması planlanan karşılıklı tarifelere de değinen Trump, "Çok adil olacağız. Aslında çok nazik olacağız. Diğer ülkeler bize nazik davranmadı ama biz nazik olacağız." diye konuştu.

Tarifeler temel otomobil parçalarına da uygulanacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin sedan, SUV, crossover, minivan ve kargo van gibi araçlar ile hafif ticari araçların yanı sıra motor, şanzıman, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenler gibi temel otomobil parçalarına uygulanacağı, gerekirse ek parçalara da vergi getirilmesi için süreçlerin başlatılacağı kaydedildi.

ABD-Meksika- Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında ABD'ye otomobil ithal eden firmaların, araçlarının içeriğinde yer alan Amerikan malı bileşenleri sertifikalandırma fırsatına sahip olacağı bildirilen açıklamada, tarifenin yalnızca ithal bileşenlere uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, ithal otomobil ve otomobil parçaları tarife uygulama kararının, ABD'nin otomotiv sektörünü koruyacağı ve güçlendireceği vurgulandı.

Yabancı otomobil endüstrilerinin "haksız sübvansiyonlar ve agresif sanayi politikalarıyla" büyürken, ABD'nin üretiminin durakladığı belirtilen açıklamada, 2024'te Amerikalıların yaklaşık 16 milyon araç satın aldığı ve bunların yüzde 50'sinin ithal araçlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, geçen yıl ABD'nin otomobil parçalarında ticaret açığının 93,5 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Otomobil, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan İthal Otomobil Vergisi Kararı - Son Dakika

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