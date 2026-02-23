Trump'tan Yüksek Mahkeme Uyarısı - Son Dakika
Trump'tan Yüksek Mahkeme Uyarısı

23.02.2026 18:33
Trump, Yüksek Mahkeme kararını eleştirerek gümrük vergilerinin artabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin anlaşılan tarifelerden çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini belirtti.

Trump, Amerikan Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Yüksek Mahkemenin saçma kararıyla 'oyun oynamak' isteyen ülkeler, özellikle de yıllarca, hatta on yıllarca ABD'yi 'kazıklayan' ülkeler yakın zamanda kabul ettiklerinden çok daha yüksek ve daha kötü bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşacaklar. Alıcı dikkatli olsun." ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

