Trump, Vietnam ile Tarifeleri Görüştü

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Vietnam'ın, ABD ile bir anlaşma yapabilmesi halinde tarifeleri yüzde sıfıra indirmek istediğini ifade etti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Lam ile yaptıkları telefon görüşmesine dair paylaşımda bulundu.

Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Bana Vietnam'ın, ABD ile bir anlaşma yapabilmeleri halinde gümrük vergilerini sıfıra indirmek istediğini söyledi." ifadesini kullandı.

Trump, Lam'a teşekkür ettiğini ve yakın gelecekte bir toplantı yapmayı dört gözle beklediğini söylediğini kaydetti.

ABD, Vietnam'a yüzde 46 oranında tarife açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Tüm ülkelere getirilen yüzde 10 temel gümrük vergisinin 5 Nisan'da, ülkelere özel olarak belirlenen daha yüksek oranlı tarifelerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, ABD'nin Vietnam'dan ithalatına yüzde 46 gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.