TSE onaylanmış laboratuvar hizmeti verdiği ülke sayısını 2029'da 12'ye çıkaracak - Son Dakika
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TSE onaylanmış laboratuvar hizmeti verdiği ülke sayısını 2029'da 12'ye çıkaracak

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TSE, onaylanmış laboratuvar hizmetinde 2026 itibarıyla 7 ülkeye ulaşan hizmet ağını 2029'da 12 ülkeye genişletmeyi hedefliyor. Enstitü, 2027'de 10, 2028'de 11 ülkeye ulaşmayı planlıyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), özellikle Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası alanda sunduğu "onaylanmış laboratuvar" hizmetleri kapsamında, 2026 itibarıyla 7 olan hizmet verdiği ülke sayısını 2027'de 10'a, 2028'de 11'e ve 2029'da 12'ye çıkarmayı hedefliyor.

AA muhabirinin, "TSE 2027 Performans Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, Enstitü tüketicinin korunması, ürün ve hizmetlerin güvenliği ve standardizasyonu programı kapsamında, standart hazırlama süreçlerinde küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olarak ulusal ve uluslararası alanda stratejik ve öncelikli sektörler başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme hizmetlerinde pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bilgilendirme ve farkındalık eğitimi ile ulaşılan paydaş sayısının gelecek yıl 4 bine, 2028 ve 2029'da 5 bine ulaştırılması amaçlanıyor.

Ekonominin dijital dönüşümünün hızlanmasının, şirketleri dijital altyapıya ve yeni teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya yöneltmesi, böylece nesnelerin internetini kullanan ürünler üzerinde test sayılarının arttırılması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda, endüstriyel varlıklar, bilgi teknoloji sistemleri ve bağlı ürünler alanında verilen belge sayısının gelecek yıl 400, 2028'de 450 ve 2029'da ise 550'ye ulaştırılması öngörülüyor.

Enstitü, sürdürülebilirlik standartlarına uyumunun artırılması için faaliyetlerine devam ederken, bu doğrultuda yeşil dönüşüm ile ilgili standartlara uygunluk kriterlerini karşılama oranının 2029'a kadar yüzde 100 olması hedefleniyor.

Elektrikli araç test hizmetinde iş çeşitlendirmesi yapılacak

İhtiyari alandaki uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında, hizmet verilen kamu kurum ve kuruluş sayısının gelecek yıl 710, 2028'de 760, 2029'da 810'a yükseltilmesi planlanıyor. TSE, bu alanda verilecek belge sayısını da yükseltmeyi amaçlıyor. Artan uygunluk değerlendirme ihtiyacının, yabancı kuruluşlarca karşılanması sebebiyle ülke sanayicisinin ve kamu sektörünün bilgi birikimi, zaman ve mali kayıp yaşamasının engellenmesi öngörülüyor. İhtiyari alandaki uygunluk değerlendirme faaliyetleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge ve sertifika sayısının 2027'de 14 bin 750, 2028'de 15 bin, 2029'da ise 15 bin 500'e ulaştırılması bekleniyor.

İştiraklerle yürütülen ortak proje sayısının 2026 ve 2027'de 7, 2028'de ise 8'e yükseltilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kamu otoriteleri tarafından Enstitünün yetkilendirildiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve genişletilmiş kapsamda yürütülmesi planlanıyor. Bu kapsamda, kamu idareleri tarafından yetkilendirme çerçevesinde TSE'ye verilen görevlendirme sayısının 2027'de 47, 2028'de 50, 2029'da ise 52'ye ulaştırılması bekleniyor.

Elektrikli araç endüstrisinin büyümesine bağlı olarak e-mobilite alanında ortaya çıkabilecek yeni test ve gözetim hizmetleri fırsatlarının değerlendirilerek, bölgesel ve sektörel seviyede çeşitli pazar segmentlerinde iş çeşitlendirmesi yapılması amaçlanıyor. Bu hedef doğrultusunda, mobilite alanında verilen hizmet sayısının gelecek yıl 50'ye, 2028'de 55'e, 2029'da ise 60'a yükseltilmesi öngörülüyor.

İklim değişikliği ve dijitalleşme işbirliklerine odaklanılacak

Enstitü, özellikle Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası alanda sunduğu onaylanmış laboratuvar hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, 2026 itibarıyla 7 ülkeye hizmet veren TSE, onaylanmış laboratuvar olarak faaliyet gösterdiği ülke sayısını 2027'de 10'a, 2028'de 11'e ve 2029'da 12'ye çıkarmayı planlıyor. Enstitü, halen Çekya, Belçika, Almanya, İspanya, İtalya, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu alanda hizmet sunuyor.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında yapılan işbirliği olanaklarının, daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Gelecek yıl bu alanda 18, 2028'de 19 ve 2029'da 21 işbirliğinin yapılması öngörülüyor. Teknoloji ve dijitalleşme alanında yapılan işbirliği sayısının da bu dönemde artarak, devam etmesi bekleniyor. Gelecek yıl 7, 2028'de 8 ve 2029'da 9 işbirliğinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kuruma bağlı deney laboratuvarlarında yapılan deneyler sonucunda, verilen sertifika sayısının ölçülmesi hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda toplam deney sertifikası sayısının 2027'de 120'ye 2028'de 140'a ve 2029'da ise 180'e ulaştırılması için çalışılıyor.

Uygunluk değerlendirmesi kapsamında verilen deney raporu sayısının da 2027'de 60 bine, 2028'de 70 bine ve 2029'da ise 80 bine yükseltilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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