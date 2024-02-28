TSE, TÜİK\'e ISO 9001 ve ISO 50001 belgelerini verdi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" ve "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" belgelerini verdi.
Enstitüden yapılan açıklamaya göre, TÜİK'te gerçekleşen törene, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile kurum çalışanları katıldı.
Şahin, buradaki konuşmasında, kuruluşlar açısından zorunlu bir felsefe ve uygulama haline gelen kalite verimliliğinin, sürdürülebilirlik ve rekabet üstünlüğü sağlama mücadelesinin en önemli yürütücü güçlerinden biri olduğunu belirtti.
"TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" belgesinin kurumlara verimlilik, güven ve itibar eksenlerinde yüksek fayda sağladığına dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"İklim değişikliğinin etkilerini derin bir şekilde yaşadığımız günümüzde, hayati başlıklar haline gelen enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimiyle ilgili enerji politikasını, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet planlarını kapsayan 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi' ise aynı zamanda kaynakların etkin kullanımını, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını da sağlamaktadır."
Çetinkaya'dan "örnek kuruluş" vurgusu
TÜİK Başkanı Çetinkaya da istatistik üreten ve bakanlıklara kalite belgesi veren bir kurum olduklarını belirtti.
Enerji Yönetim Sistemi konusunda güzel bir çalışma yapıldığını bildiren Çetinkaya, "Enerji verimliliği sıcak bir gündem ve daha da önemi artacak bir konu. Bu bağlamda biz de diğer kurumların yaptığı işleri ölçen bir kuruluş olarak örnek olmak durumundaydık." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından Şahin, Çetinkaya'ya belgeleri takdim etti.
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