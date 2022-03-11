TSKB'nin 10. Sürdürülebilirlik Atölyesi çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB), iştiraki Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ) ile birlikte gerçekleştirdiği 10. Sürdürülebilirlik Atölyesi, bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi, CFGS (Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi) ve SDG Student Hub iş birliğiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen atölyeye; işletme, ekonomi, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, matematik mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile kimya bölümlerinden 24 öğrenci katıldı.

2012 yılından bu yana düzenlenen ve bu yılki teması "İklim Değişikliği ve İş Dünyası: Şirketler için Risk mi Fırsat mı?" olarak belirlenen Sürdürülebilirlik Atölyesi'nde birçok vaka çalışması gerçekleştirildi. Sektörden alanında uzman katılımcıların liderliğinde düzenlenen atölyede çalışması boyunca üniversite öğrencileri sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını ele alma fırsatı buldu.

TSKB ve Escarus yöneticilerinin yanı sıra Prof. Dr. Güler Aras'ın da eşlik ettiği 10. Sürdürülebilirlik Atölyesi çalışmasında, öğrenciler kurgulanan senaryolar çerçevesinde çeşitli sunumlar hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESCARUS Grup Yöneticisi Melis Bitlis, "İklim değişikliğinin etkilerinin artık ciddi bir risk olarak şirketlerin stratejilerini ve iş yapış şekillerini doğrudan etkilemeye başladığını görüyoruz. İklim kaynaklı değişikliklerin yanı sıra kuraklık, ani yağış değişimleri gibi fiziksel risklerin de önemli bir maliyet artışına sebep olması gündeme geliyor. Buna ilave olarak, piyasalardaki yeni iklim politikalarına uyum ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş, yeni yatırım ihtiyaçlarını ortaya çıkarmakta. Şirketlerin bu değişikliklere adapte olabilme ve uzun vadede var olabilmeleri için iklim değişikliği konusunu risk ve fırsatlarıyla değerlendirmesi gerekiyor. Bu sebeple iklim değişikliğinin farklı bir yüzünü vaka çalışması aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşmayı hedefledik. İklim bağlantılı risklerin ve fırsatların analiz edildiği çalıştayda bu konunun şirketler için ne ifade edebileceğini birlikte değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"Z kuşağı iklim konusunda kendi isteğiyle harekete geçiyor"

YTÜ CFGS Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras ise iklim değişikliğiyle mücadelede başarıya ulaşabilmek için güçlü bir liderlik yapısına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İklim krizinin tek başına bir çevre krizi olmadığını artık çok iyi biliyoruz. Ekonomik, sosyal, politik boyutları da içeren sistemik bir risk olan iklim değişikliği, insanlık, iş ortamı ve hükümetlerin en önemli risk unsurlarının başında geliyor. Bununla birlikte, dünya iklimi, şüphesiz karmaşık ve çok boyutlu olması sebebiyle kolay çözümlenemeyecek bir konu. Ancak, mücadele noktasında kağıt üzerinde verilen taahhütlerin, gerçekçi ve samimi bir şekilde eyleme dönüştürülememesi bu noktada önümüzdeki en büyük engel olarak görünüyor. İklim değişikliği ile mücadelede istediğimiz noktaya ulaşabilmemiz için bu konunun kurumların stratejilerine entegre edilerek, kısa, orta ve uzun vadeli detaylı planlarının hazırlanması kaçınılmaz bir gereklilik. Bu noktada, kurumları büyük bir dönüşüm süreci bekliyor. Bu dönüşüm için ise sürdürülebilir bir liderliğe ihtiyacımız var. Geleceğin liderleri olacak Z kuşağının bu dönüşüm sürecinde çok önemli bir rol üstleneceğine inancım tam. Zira, iklim konusunu daha önce hiçbir kuşağın yapmadığı kadar ciddiye alan ve bu konuda kendi isteğiyle harekete geçen Z kuşağının bu sorumluluğu şimdiden üstlendiğini görmek mutluluk ve umut verici."