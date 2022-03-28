TSKB'nin yeni genel müdürü Murat Bilgiç oldu - Son Dakika
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TSKB'nin yeni genel müdürü Murat Bilgiç oldu

28.03.2022 17:28
TSKB'nin yeni genel müdürü Murat Bilgiç oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) yeni genel müdürü olarak Murat Bilgiç atandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) yeni genel müdürü olarak Murat Bilgiç atandı.

Bankadan yapılan açıklamada, TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ece Börü'nün 6 Nisan 2022 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılma talebini banka yönetimine ilettiği, bunun üzerine TSKB Yönetim Kurulu'nca, genel müdürlük görevine gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Murat Bilgiç'in atanmasına ve bu kapsamda gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği bildirildi. Bilgiç'in genel müdürlük vazifesine başlamasını takiben TSKB Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak görev yapmasına da karar verildiği belirtilen açıklamada, söz konusu atama işlemine ilişkin banka tarafından 25 Mart 2022 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, 1968 yılında Ankara'da doğan Bilgiç, 1990 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, The University of Birmingham'da Para-Bankacılık-Finans konusunda yüksek lisans yaptı.

Manchester Business School'da Yöneticilik, Harvard Business School'da İleri Düzey Yöneticilik Programlarını tamamlayan Bilgiç, kariyerine 1990 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda stajyer müfettiş yardımcısı olarak başladı.

1999 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü'nde müdür yardımcılığına, 2002 yılında aynı bölümde bölge müdürlüğüne ve 2008 yılında bölüm müdürlüğüne atanan Bilgiç, 25 Mart 2016 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Bilgiç, gerekli yasal izinlerin tamamlanmasını takiben Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına destek misyonuyla faaliyet gösteren TSKB'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Murat Bilgiç, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSKB'nin yeni genel müdürü Murat Bilgiç oldu - Son Dakika


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