TSPB'nin Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika
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TSPB'nin Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

23.06.2022 12:09
TSPB'nin Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) bu yıl 8'incisini gerçekleştireceği Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'nın senaryo başvuruları başladı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) bu yıl 8'incisini gerçekleştireceği Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'nın senaryo başvuruları başladı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin, finansal okuryazarlık ve sermaye piyasalarına yatırım konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirdiği "Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak" temalı bu yılki yarışma, "Filmler Kısa, Yatırımlar Uzun" sloganıyla başlayacak.

Yarışma, her yaştan katılımcıya açık olacak. 16 Eylül 2022'ya kadar sürecek başvurular, online olarak www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yarışma sonunda dereceye girenler, toplamda 70 bin TL'ye varan ödüller kazanacak.

Kamera Elinde Geleceğin Cebinde kısa film yarışması, yoluna yeni bir sayfa açarak devam ediyor. Bu yılki yarışmaya katılacak sinemaseverler, önce temaya uygun senaryolarını gönderecekler. TSPB ön jürisi tarafından değerlendirilen senaryolar daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Murat İri ve 2013-2017 yılları arası İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde Senaryo Yazarlığı ve Senaryo Teknikleri dersleri veren, halihazırda Kanal D İçerik Geliştirme Yöneticisi olan Duygu Ertekin tarafından seçilecek.

Ön elemede, temaya uygun olmayan ve iyi bir şekilde işlenmemiş filmler elenerek daha kaliteli filmlerin çıkması hedefleniyor. Senaryo aşamasını geçenler, Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'na bu senaryolarını filmleştirerek katılabilecek.

Ön elemeyi geçen senaryoların sahiplerine; Murat İri ve Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara, Yargı gibi izlenme rekorları kıran dizilerin ünlü yönetmeni Ali Bilgin'in katılımıyla sinema unsurları konulu bir atölye çalışması yapılacak. Sonrasında filmlerin çekimi için 2 Aralık 2022'ye kadar süre verilecek.

Yarışmada ödül alan birinci filme 25 bin TL, ikinci filme 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL tutarında ödül verilecek. Yarışmada, ayrıca 2014 yılından itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019'da geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden sinema dünyasının önemli ismi Cüneyt Cebenoyan adına da 10 bin TL değerindeki Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü verilecek.

Senaryo başvurularının 23 Haziran-16 Eylül'de kabul edileceği yarışma, yurt içi ve dışından herkesin katılımına açık olacak. Katılımın ücretsiz olacağı yarışmaya adaylar, www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak başvuru sağlayabilecek. Senaryo ve filmlerin dilinin Türkçe olması, senaryoların 3, en fazla 5 sayfa olması ve filmlerin 3 dakikayı geçmemesi gerekiyor.

TSPB jürisi ve senaryo jürisinin değerlendirmesi sonrası senaryo elemesini geçen katılımcıların filmleri sinema ve akademi dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı ana jüri tarafından değerlendirilecek.

Jüride, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kamera kurgu kuram ve uygulamaları, kurgu atölyesi, belgesel film yapımı ve kurmaca film yapımı konusunda ders veren Alp Birol, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Murat İri, Hürriyet Gazetesi Yazarı Uğur Vardan, Sinema Yazarları Derneği Üyesi,sinema yazarı ve eleştirmeni Selin Gürel, izlenme rekorları kıran dizilerin ünlü yönetmeni Ali Bilgin ve ünlü oyuncu Feride Çetin'in yanı sıra TSPB adına TSPB Genel Sekreteri Serdar Sürer yer alacak.

"Ödüllü yarışmamıza sinemaya gönül vermiş herkesi katılmaya davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSPB Genel Sekreteri Serdar Sürer, büyük önem verdikleri ve 2014 yılından bu yana aralıksız devam ettikleri Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'nın bu yıl da startını verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birlik olarak amacımız, finansal okuryazarlık ve sermaye piyasalarına yatırım konusunda bilgi ve farkındalığı artırarak ülkemizdeki yatırım ortamının güçlenmesini sağlamak. TSPB olarak yatırımcıları bilgi ve birikimlerini geliştirmek için iletişim, eğitim ve etkinliklerimizi çok yönlü bir şekilde yürütüyoruz. Birlik olarak odağımızı her zaman yatırımcılar oluşturuyor. Bu yıl 8'incisini gerçekleştireceğiniz kısa film yarışmamız da bu amaçla yürütülen önemli projelerimizden biridir. Ülkemizdeki sermaye piyasası yatırımcılarının uzun vadeli yatırım perspektifine sahip olmaması eksikliğine dikkat çekmek amacıyla belirlemiş olduğumuz 'Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak' teması ve 'Filmler Kısa, Yatırımlar Uzun' sloganıyla yola çıktığımız ödüllü yarışmamıza sinemaya gönül vermiş herkesi katılmaya davet ediyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sinema, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSPB'nin Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

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