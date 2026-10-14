TTGV Günü\'nde teknoloji ödülleri Ankara\'da sahiplerini buldu

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Günü kapsamında teknolojide değişim öncüsü olan kişi ve kuruluşlara ödül verildi.

TTGV Günü ve Ödülleri Programı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel, teknolojiyi üretenin hayal ettiği kullanım ile müşterinin kullanımının farklı olabileceğini belirterek, yapay zekada bu durumun daha belirgin hale gelmeye başladığını söyledi.

Yapay zekanın çok farklı alanlarda farklı amaçlarla kullanıldığına dikkati çeken Usluel, şu an internetten de çok daha büyük bir değişimin içinde bulunulduğunu ifade etti.

Usluel, yapay zeka teknolojisine yönelik "Sınırlarının tam neresi olduğunu kestiremiyoruz, büyük bir belirsizlik var. Bazı işlerde inanamayacağımız kadar kuvvetli, mesela bizim bazı şirketlerimizin artık defterlerini Claude tutuyor ve eski muhasebe firmasından daha iyi tutuyor. Bazı konularda, daha hemen yanı başımızda duran konularda ise büyük hayal kırıklığı ve bu sınırların nerede olduğunu kestirmek gerçekten zor." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin kafasındaki sorunun da bu sınırlarla ilgili olduğuna dikkati çeken Usluel, "Bu yıl TTGV olarak yapay zekayı odak alanlarımızdan biri olarak kattık. Son 4 yıldır odağımızdaki iklim teknolojilerinin benzer değişimlerden geçtiğini biliyoruz." dedi.

Usluel, TTGV'nin ilk döneminin AR-GE desteklerinin Türkiye'de yerleştirildiği, ikincinin ise Türkiye'nin ilk kurumsal girişim sermayesi yatırımcısı olunan dönem olduğunu kaydetti.

Belirlenmiş öncelikli teknoloji alanlarında yürütülen, ticarileşme öncesi öğrenme ve risk azaltımına odaklanan projelere destek sağlandığı Güdümlü Proje Programı hakkında da bilgi veren Usluel, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda da Türkiye'de derin teknolojiyi gerçek ölçekte hayata geçirmek istiyorsanız ne destek sıkıntısı var ne yatırım sıkıntısı. Problem, o ilk müşteriyi bulabilmek. Güdümlü projelerde o ilk müşteri TTGV oluyor. Dün yine bu salonda ilk çağrımızdan çıkan yeşil çimento, batarya, alternatif protein ve temiz hidrojen projeleri olan 4 projemizin sözleşmelerini imzaladık. Türkiye'de yeni bir model deniyoruz. Sadece proje bazında destek veya yatırım modelinden farklı, müşteri modelini oturttuğumuz bir model olarak çalışıyoruz."

TTGV ödülleri sahiplerini buldu

Parton Big Data Şirketi'nin Kurucusu Altan Çakır da etkinlik kapsamında "Yapay Zeka ile Değişen Bilim ve İş Dünyası: Yeni Dönemi Nasıl Anlamalıyız" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Forenzone Strateji Stüdyosu Kurucusu İnci Abay Cansabuncu ile TTGV Yenilikçi Teknoloji Programları Direktörü Serdar Gökpınar da etkinlikte lider sohbeti kısmında, Türkiye'nin yapay zekanın hangi katmanında küresel avantaj yaratabileceği üzerine konuştu.

Açılış konuşmaları ve panelin ardından TTGV ödülleri sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda "Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü"nün sahibi "Sürdürülebilir Çimento, Sürdürülebilir ve Adaptif Malzemeler" alanındaki çalışmaları dolayısıyla Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Başaran Bundur, "Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü"nün sahibi de iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları nedeniyle Sürdürülebilir Gelecek Platformu oldu.

"Dr. Fikret Yücel Öncü Şirket Ödülü" yenilikçi tarım teknolojileri sektörüne öncülük eden çalışmaları dolayısıyla HEKTAŞ'a, "Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülü" de sürdürülebilirlik, su-atık su arıtımı ve sorumlu üretim yaklaşımının kurumsal stratejiye entegrasyonunda üstlendiği liderlik rolü sebebiyle İlker Taygan'a verildi.