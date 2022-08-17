TTK yeni üretim panosunun açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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TTK yeni üretim panosunun açılışı gerçekleştirildi

17.08.2022 12:23
TTK yeni üretim panosunun açılışı gerçekleştirildi

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve Maden Şehitleri'nin isimlerinin yer aldığı bölümün açılışı gerçekleştirildi.

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve Maden Şehitleri'nin isimlerinin yer aldığı bölümün açılışı gerçekleştirildi.

TTK Kozlu Müessesesinde gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, Kozlu Kaymakamvekili Necdet Özdemir, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve madenciler katıldı.

Duaların edildiği programda yeni üretim panosunun açılışı gerçekleştirildi. Burada işçilerle sohbet eden Vali Tutulmaz, her türlü olumsuzluktan uzak bir çalışma hayatı diledi.

Ardından Maden Şehitlerinin isimlerinin yer aldığı bölümün açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Tutulmaz, "Büyük ve güçlü ülkemizin gelişip büyümesi, kalkınması için emek harcarken can veren maden şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum" dedi.

Açılışta konuşan Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, "Şehrimizin bu özelliğini gelecek kuşaklara aktarma çabası içerisinde olmalıyız. Gelecek kuşaklara bu toprakların altında ve üstünde hüzün ve mutluluğun beraber harmanlandığı yaşamları unutturmamalıyız. Bu sorumluluk duygusuyla Amelebirliği Başkanlığı olarak bizde aldığımız yönetim kurulu kararları doğrultusunda TTK Müesseselerinde iş kazasına bağlı hayatını kaybetmiş maden şehitlerinin isimlerinin yaşatılabilmesi için maden şehitlerinin isimlerinin yer aldığı projelerimizi hayat geçirmiş bulunmaktayız. İlk olarak TTK Kozlu Müessesesinde iş kazasına bağlı hayatını kaybeden bin 74 maden şehidinin isimlerinin bulunduğu TTK Kozlu Amelebirliği Maden şehitlerinin yer aldığı alanı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kurum var olduğu sürece kutsal ve mukaddes olan görevini üyelerimizin menfaatleri yönünde devam ettirecektir. Bu alan üzerinde isimleri bulunan 1074 maden şehidimiz ile bu toprakları vatan yapmış şehit mertebesine ulaşıp da hakkın rahmetine kavuşmuş tüm şehitlerimize Amelebirliği adına bir kez daha Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı dilerim" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Necdet Özdemir, Cumhuriyet, Jandarma, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTK yeni üretim panosunun açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

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