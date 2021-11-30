TTK'ye alınacak 30 nitelikli işçi için başvurular tamamlandı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne alınacak 30 nitelikli işçi için başvurular sona erdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-26 Kasım'da Alo 170 ve "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden alınan başvurular sonucu kuraya girmeye hak kazanan kişiler belirlendi.

Buna göre, bir kişilik ağaç işleri teknisyenliğine 239, bir kişilik bobin sarma elektrik işçiliğine 1210, 11 kişilik elektrik ark kaynakçılığına 749, 13 kişilik mekanizasyon pres işçiliğine 408, 4 kişilik temel imalat talaşlı montaj işçiliğine 468 aday başvurdu.

TTK Genel Müdürlüğüne alınacak 30 kişi için başvuranlar arasından 1 asil ve 2 yedek adayın belirlenmesi için 18 Aralık'ta Kozlu Müessese Müdürlüğünde noter huzurunda kura yapılacak.

Kura sonrası yazılı-sözlü mülakat olmaksızın asil adaylardan başlanarak işe giriş işlemleri gerçekleştirilecek.