TÜBA Akademi Ödülleri Başvuruları Başladı

26.02.2026 10:03
TÜBA, Akademi Ödülleri için aday gösterme sürecinin 15 Mayıs'a kadar süreceğini duyurdu.

Uluslararası Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Akademi Ödülleri'ne başvurular başlarken, aday gösterme süreci 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, ödüller, akademi üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve akademi tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca gösterilen adaylar arasından, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında veriliyor.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları, üç ödül alanında oluşturulan TÜBA ödül jürilerince, alanında uzman yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendiriliyor. Daha sonra jürilerin önerileri Akademi Konseyine sunuluyor. Ödül sahipleri konsey tarafından belirleniyor.

Akademi Ödülü Madalyası ve Beratı ile paradan oluşan TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvurabilmek için son üç yılda Türkiye'de uluslararası düzeyde başka bir bilim ödülü alınmamış olması gerekiyor.

Başvuruları başlayan ödüllere yönelik aday gösterme süreci 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

"Araştırmacıların ödüllendirilmesi, ortak üretim kültürünü teşvik ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 2015'ten bu yana Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'nin, Türkiye'nin bilim diplomasisi vizyonu açısından önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri ile yalnızca seçkin bilim insanlarını onurlandırmadıklarını, aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel işbirliği kapasitesini ve uluslararası akademik görünürlüğünü de güçlendirdiklerini belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki bilim insanları ve kurumlarla işbirliği geliştiren araştırmacıların ödüllendirilmesi, ortak üretim kültürünü teşvik etmektedir. TÜBA olarak özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve küresel bilim camiasıyla güçlü bağlar kurmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

