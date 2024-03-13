TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ne başvurular uzatıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından üç yıl önce başlatılan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ne 2024 yılı için yapılacak başvurular, yoğun talep üzerine 31 Mart'a kadar uzatıldı.
TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, asli görevleri arasında toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, genç bilim insanlarını teşvik etmek olan TÜBA, 2021'de ihdas ettiği TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin TEKNOFEST'in öncelikli alanları özelinde hazırlanan, tüm alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla bilim insanlarını ödüllendirmeye devam ediyor.
Teknoloji ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları, güvenlik politikaları konularını içeren doktora tezlerini teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere ulusal düzeyde uygulamaya konan ödül programına başvurular, bireyselin yanı sıra TÜBA üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve üniversite rektörlükleri tarafından da gerçekleştirilebiliyor.
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ne 2024 yılı için "www.t3kys.com" adresi üzerinden yapılacak başvurular, yoğun talep üzerine 31 Mart'a kadar uzatıldı.
Program kapsamında birinci olana 75 bin lira, ikinciye 60 bin lira ve üçüncüye ise 50 bin lira ödül verilecek.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da gerçekleştirilen Mera Islahı Projesi kapsamında yem bitkiler tohumu ve sıvat dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen törende 23 kırsal mahalledeki yetiştiricilere tohum ve gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Bakan Yumaklı, Van'da kurulan Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tarımsal üretim ve gıda konularında araştırmalar yapacağını belirtti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, 'Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi' ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi. Törende 4 ayrı protokol imzalandı ve Vali Aydoğdu, Erzincan'ın gelişimi ve istihdam alanlarının artması için çalıştıklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın açıldığı günden bu yana yaklaşık 900 bin yolcu taşıdığını belirtti. Ankara-Yozgat arasını 1,5 saate indirdiklerini ve Ankara-Akdağmadeni arasının 2 saat olacağını söyledi. Yozgat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 72 milyar liralık yatırım yapıldığını da vurguladı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana gelir getirici 130 bin fidanın dikilmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi. Yangın sonrası yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla doğanın tekrar hayata dönmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması amaçlanıyor.
Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmaların arttığını ve 2023 yılında 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Sağlam, su ürünleri yetiştiriciliğinin önemine vurgu yaparak, sektörün büyümesi ve gelişmesi için desteklerin devam edeceğini belirtti.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 156 ton tohum, 300 bin fide ve 400 arı kovanı dağıtıldı. Proje kapsamında 1725 çiftçiye destek sağlandı ve tohumlar ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca arıcılık faaliyetlerinin de desteklenmesiyle üreticilerin geliri artırılacak.
Samsun, baraj ve doğal göller bakımından zengin su kaynaklarına sahip olmasıyla su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe her geçen sene artan bir verim elde ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında üretim miktarını artıran Samsun, binlerce ton farkla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Samsun'da toplam 36 tesisin bulunduğu su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe, Derbent Baraj Gölü ve Karadeniz'de bulunan tesisler önemli bir rol oynuyor. Samsun'un su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesi ise 21 bin 108 ton/yıl olarak belirlenmiştir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle Ankara-Sorgun arası seyahat süresini 1 saat 40 dakikaya indirdiklerini söyledi.
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