TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "TMO'nun arpaya yaptığı zammı geri çekmesi, yetiştiricimiz açısından sevindirici olmuştur"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "TMO'nun arpaya yaptığı zammı geri çekmesi, yetiştiricimiz açısından sevindirici olmuştur" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada, Son dönemde ekonomide yaşanan olağanüstü şartların girdi fiyatlarını artırdığını ve bu durumun birim maliyetlerine olumsuz olarak yansıdığını belirterek " Yetiştiricilerimiz girdi fiyatlarındaki aşırı artıştan tedirgin olmuş durumdadır. Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde hayvanları ağılda olan yetiştiricilerimizin acilen karma yeme ihtiyaçları var, bunu temin edemedikleri takdirde hayvanlarını zararına da olsa elden çıkararak sürüsünü küçültme yoluna gidebilecekler. Bu da sektörümüze olumsuz yansıyacaktır" ifadelerine yer verdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yetiştiricilerin girdi artışlarından dolayı alım gücünün düştüğüne vurgu yaparak, "TMO'nun arpaya yaptığı zammı geri çekmesi yetiştiricimiz açısından sevindirici olmuştur. Dolayısıyla Sayın Bakanımıza ve TMO Genel Müdürümüze yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ancak 2022 yılında yem, elektrik, mazot, ilaç gibi girdilere gelen zamlar nedeniyle yetiştiricimiz ne yapacağını bilemez durumdadır. Ayrıca yetiştiricimizin geçen yıla göre 2021 yılında alım gücündeki kayıp yüzde 30'lar civarındadır" dedi.

Çelik, "Tarım ve Orman Bakanımızdan talebimiz Şubat-Mart aylarında yetiştiricilerimizin elinde olacak şekilde acilen yem desteğinin verilmesi ve bu desteğin kayıtlı hayvanların tamamını kapsamasıdır. Yem desteği verilmediği zaman yetiştiricimiz zararına da olsa hayvanını yok pahasına satıyor. Bu da bizi üzüyor. Dolayısıyla yemde acilen destekle ilgili ek kararnamenin çıkarılmasını sektörümüz adına talep ediyoruz. Yetiştiricilerimizin üretimi sürdürebilmesi, köyünde kalabilmesi için bu desteği çok önemsiyoruz. 2022 için belirlediğimiz küçükbaşta 75 milyon hedefimizi yakalayabilmemiz için kritik olan bu dönemde yem desteğinin verilmesi zor durumda olan yetiştiricilerimiz için can suyu niteliğinde olacaktır" dedi. - ANKARA