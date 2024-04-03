TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Ekonomi

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 104,07 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 57,5 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre azalan tek ana grup eksi yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Martta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,1 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 14'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken, sekiz temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 121 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: