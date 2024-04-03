TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 104,07 ile eğitim grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 57,5 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre azalan tek ana grup eksi yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Martta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim olarak hesaplandı.
Yıllık değişimler
Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,1 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim olarak belirlendi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 14'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken, sekiz temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 121 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|TÜFE
|3,16
|68,5
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|3,4
|70,41
|Alkollü içecekler ve tütün
|-0,02
|62,98
|Giyim ve ayakkabı
|2,64
|50,1
|Konut
|3,42
|51,17
|Ev eşyası
|3,23
|63,72
|Sağlık
|1,42
|80,25
|Ulaştırma
|1,73
|79,92
|Haberleşme
|5,65
|59,54
|Eğlence ve kültür
|3,74
|66,85
|Eğitim
|13,08
|104,07
|Lokanta ve oteller
|3,95
|94,97
|Çeşitli mal ve hizmetler
|3,24
|62,74
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, martta bir önceki aya göre yüzde 3,14, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 artış olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,95 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 75,21 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|3,34
|69,2
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|3,14
|71,89
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|3,52
|75,21
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|2,95
|66,58
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|3,28
|68,7
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|3,61
|???????74,44
Son Dakika › Ekonomi › TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış - Son Dakika
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalan grup oldu. Yİ-ÜFE ise imalat ürünlerinde yıllık yüzde 58,92 artış gösterdi.
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