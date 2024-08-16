TÜFE Yıl Sonu Artış Beklentisi Yüzde 43,31 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

TÜFE Yıl Sonu Artış Beklentisi Yüzde 43,31 Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,31 oldu. TCMB'nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, TÜFE artış beklentisi ve dolar/TL beklentisi gibi veriler paylaşıldı.

16.08.2024 10:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,31 oldu.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,17 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,3667'den 37,2760'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,5175'den 42,0348'e çıktı

Bir önceki anket döneminde 27,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,5 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,7 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'de sabit kalırken, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜFE Yıl Sonu Artış Beklentisi Yüzde 43,31 Oldu - Son Dakika

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