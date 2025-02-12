TÜİK, Dış Ticaret Haddi 2024\'te Artış Göstermiştir

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak 85 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6 arttı, yakıtlarda yüzde 5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 azaldı. İhracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 0,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5 arttı, yakıtlarda yüzde 4,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 azaldı. İthalat miktar endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3 arttı, yakıtlarda yüzde 6,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Aralık ayında 84,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak 2024 yılı Aralık ayında 85 oldu.