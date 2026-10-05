TÜİK eylül enflasyonunu açıkladı, işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin zammı yüzde 5,57 oldu - Son Dakika
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TÜİK eylül enflasyonunu açıkladı, işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin zammı yüzde 5,57 oldu

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TÜİK eylül enflasyonunu açıkladı, işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin zammı yüzde 5,57 oldu
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TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerine göre temmuz-ağustos-eylül enflasyonu yüzde 5,57 oldu ve işçi ile BAĞ-KUR emeklilerinin bu orandaki zammı kesinleşti. Memur ve memur emeklileri için hazirandan bu yana enflasyon yüzde 7'yi aşmadığından fark oluşmadı.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verileri, emeklilerin 3 aylık kesinleşen zam oranını da ortaya koydu. Buna göre işçi ve BAĞ-KUR emeklileri, yüzde 5,57 zammı hak etti. Memur ve memur emeklileri için hazirandan bu yana enflasyon yüzde 7'yi aşmadığı için herhangi bir fark oluşmadı.

TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu (TÜFE) eylül ayında yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Eylül enflasyonu ile birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam da şekillenmeye başladı.

İşçi ve BAĞ-KUR emekli aylıkları, altı aylık enflasyon oranları doğrultusunda ocak ve temmuz aylarında artırılıyor.

TÜİK, eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos ve eylülü içeren üç aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu.

Buna göre işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin, bu oranda zammı kesinleşti. Ekim, kasım ve aralık ayları enflasyonun açıklanmasıyla zam tutarı netleşecek. Zam, yeni yılın ilk ayında aylıklara yansıtılacak.

MEMUR VE EMEKLİSİ İÇİN FARK OLUŞMADI

Memur ve memur emeklileri için hazirandan bu yana enflasyon yüzde 7'yi aşmadığı için herhangi bir fark oluşmadı.

Ekim, kasım ve aralıkta gerçekleşecek enflasyona göre memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına (toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte) yapılacak artışlar da belli olacak.

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiAğustosFinansMemurEylülSon Dakika

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