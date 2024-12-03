TÜİK\'ten Kasım Ayı Tüketici Enflasyonu Açıklaması

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunun kasım ayında aylık yüzde 2,24, yılık yüzde 47,09 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu. Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 0,25 azalırken, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

AYLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 0,66

Yurt içi üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,66, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,60 arttı.