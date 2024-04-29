TÜİK, turizm istatistiklerinde revizyonu tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK, turizm istatistiklerinde revizyonu tamamladı

TÜİK, turizm istatistiklerinde revizyonu tamamladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), turizm istatistiklerinde planlanan revizyonların tamamlandığını duyurdu. Revizyon kapsamında turizm gelir ve gideri hesaplamalarında anket verilerine ek olarak idari kayıtlar da kullanılmaya başlandı. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan günübirlik ziyaretçilere ilişkin veriler de kullanılmaya başlandı. Bu revizyonla birlikte turizm istatistiklerinin kalitesinde önemli gelişim sağlandı ve revizyonun detayları 'Turizm İstatistikleri 2024 Yılı 1. Çeyrek Haber Bülteni' ile yayımlanacak.

29.04.2024 12:27
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), turizm istatistiklerinde planlanan revizyonların tamamlandığını bildirdi.

Kurumdan, turizm istatistikleri için yürütülen revizyon çalışmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, turizm istatistikleri kapsamında hesaplanan turizm gelir ve giderinin, TÜİK tarafından anketler ve idari kayıtlar yoluyla derlenen bilgilerle tahmin edildiği belirtilerek, 2022 yılında anket verilerini destekleyici idari kayıt verilerinin kullanılmaya başlandığına ve turizm istatistiklerinin kalitesinde önemli gelişim sağlandığına işaret edildi.

Söz konusu iyileştirmelerin devamı niteliğindeki bu revizyonla Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan günübirlik ziyaretçilere ilişkin verinin kullanılmaya başlandığı aktarıldığı açıklamada, kullanılan sınır kapısı türü (deniz, demir, hava, kara) ayrımında yapılan hesaplamalarda ve örnekleme tasarımında da güncellemeler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu çalışmalar sonucunda turizm istatistikleri konusunda planlanan revizyonların tamamlandığı belirtilerek, "Mevcut 'Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması' ve 'Vatandaş Giriş Araştırması' çalışmalarında yapılan hesaplama yöntemine dair değişiklikler, 30 Nisan saat 10.00'da 'Turizm İstatistikleri 2024 Yılı 1. Çeyrek Haber Bülteni' ile birlikte yayımlanacaktır." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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