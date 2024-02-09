TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı azaldı, yaş ipek kozası üretimi arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı azaldı, yaş ipek kozası üretimi arttı

TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı azaldı, yaş ipek kozası üretimi arttı

TÜİK'in verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bin baş oldu. Sığır sayısı yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin baş, manda sayısı ise yüzde 5,9 azalarak 161 bin 749 baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu. Koyun sayısı yüzde 5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu. Bal üretimi yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu. Açılan tohum kutusu sayısı yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.

09.02.2024 14:50
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TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bin baş oldu.

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,9 azalarak 161 bin 749 baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.

Yaş ipek kozası üretimi arttı, bal üretimi azaldı

Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.

Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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