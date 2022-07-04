Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 78,62 ENAG'a göre yüzde 175,55 - Son Dakika
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Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 78,62 ENAG'a göre yüzde 175,55

04.07.2022 10:38
Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 78,62 ENAG'a göre yüzde 175,55

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK) geçen ay yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise yüzde 175,55 ile çok daha yüksekti.Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatitik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında enflasyon yüzde 4,95 oldu. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 78,62'e çıktı. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş artışlarını belirleyecek altı aylık enflasyon ise yüzde 42,35 hesap edildi.

TÜİK verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına oranla artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşı bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,20, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,42 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,59 artış gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş artışları belli oldu. Rakamlar şöyle:

SSK ve Bağ-Kur emekli: Yüzde 42,35

Memur ve memur emeklisi: Yüzde 41,85

ENAG'a göre enflasyon yüzde 175,55

Bağımsız kuruluş Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise enflasyondaki artık TÜİK rakamlarına göre çok daha yüksek oldu. ENAG verilerine göre geçen ay aylık bazda enflasyon yüzde 8,31 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 175,55 olarak görüldü. ENAG, Haziran ayında en fazla fiyat artışının yüzde 16,51 ile konut sektöründe yaşandığını bildiriyor.

ANKA/ ETO,ET

YORUMLAR
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Kaynak: Deutsche Welle

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 78,62 ENAG'a göre yüzde 175,55 - Son Dakika

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