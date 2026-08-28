Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta Düştü - Son Dakika
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Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta Düştü

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Michigan Üniversitesi'ne göre, ABD'de tüketici güven endeksi ağustosta 51,7'ye geriledi.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 51,7 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksinin ağustos ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla 3,5 puan azalarak 51,7 oldu.

Endeksin ağustos ayına ilişkin öncü verisi 51 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi temmuzda 55,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta 2,9 puan azalarak 51,9'a indi.

Tüketicilerin geleceğe yönelik ekonomik beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 3,9 puan azalışla 51,5 seviyesine düştü.

Enflasyon beklentisi geriledi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 4,2'den yüzde 4'e indi.

Bu oran, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubatta görülen yüzde 3,4 seviyesinin ve 2024 yılı boyunca kaydedilen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise ağustosta yüzde 3,3 seviyesinde sabit kaldı.

Bu oranın, 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının hafif üzerinde seyretmeyi sürdürdüğü görüldü.

"Tüketiciler benzin fiyatlarında ilave artışlar bekliyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceğine dair süregelen endişelerle gerilediğini kaydetti.

İran gerilimi de dahil olmak üzere devam eden politika belirsizlikleri nedeniyle tüketicilerin hem kısa hem de uzun vadede benzin fiyatlarında ilave artışlar beklediğini belirten Hsu, tüketicilerin ekonomik görünümün zayıflayabileceğine dair giderek artan endişeler taşıdığını ifade etti.

Hsu, ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanmasının muhtemelen bu eğilimleri daha da şiddetlendireceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta Düştü - Son Dakika

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